〔欧洲经济〕IMF称欧元区解体传闻"离谱",呼吁欧盟落实救助资金

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,有关欧元区解体的传闻"离谱",欧洲领导人需要让这些杂音闭嘴,因为这些传闻动摇了金融市场的稳定性,并有可能使欧元区重回衰退.
IMF称,欧盟应迅速落实对困境国家的救助基金,同时,欧洲央行应继续购债计划.
IMF发布全球经济展望称,若经济形势进一步恶化,欧洲央行还应准备降低利率.
IMF驳斥有关希腊主权债务将违约并撤出欧元区的说法.
"若采取适当举措,问题可以得到充分解决,"IMF资深经济学家Jorg Decressin表示."因此我仍认为,欧元区解体实在是一个离谱的想法."
IMF官员拒绝直接置评标普调降意大利主权债信评级,以及有可能进一步调降问题.
但他们对意大利降低债务、减少赤字的最新预算计划表示满意.(完)
--编译 李爽; 审校 蔡美珍
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