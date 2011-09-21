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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 10:07 BJT

〔日圆汇率〕日本政府对是否干预外汇市场一事不予置评--官员

路透东京9月21日电---日本政府一位高层官员周三拒绝对当局是否干预外汇市场以阻升日圆一事置评.此前日圆兑美元升至一个月高位,逼近上个月触及的纪录高点.

"(日圆)波动反映出欧洲和美国的形势有所不同,但我们的立场依然未变,仍将在必要时采取果断行动,"该官员对记者称.

周三上午,美元/日圆在触及一个月低点後反弹,最终持稳于昨日收盘水准附近.(完)

--编译 郑茵;审校 龚芳

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