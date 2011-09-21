〔日圆汇率〕日本政府对是否干预外汇市场一事不予置评--官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月21日电---日本政府一位高层官员周三拒绝对当局是否干预外汇市场以阻升日圆一事置评.此前日圆兑美元升至一个月高位,逼近上个月触及的纪录高点.
"(日圆)波动反映出欧洲和美国的形势有所不同,但我们的立场依然未变,仍将在必要时采取果断行动,"该官员对记者称.
周三上午,美元/日圆在触及一个月低点後反弹,最终持稳于昨日收盘水准附近.(完)
--编译 郑茵;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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