(重发)《热点透视》海外上市推迟或令中国企业资金紧张状况恶化

(重发,在标题中增加"中国"二字)

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王兴亚

路透香港9月20日电---香港的资本市场就像雷雨天气下忙碌的机场.数十架飞机在空中盘旋,希望找到一个着陆点,但如果等候时间过久,一些飞机可能燃油告急.两家重型设备制造商--三一重工(600031.SS)和徐工机械(000425.SZ)已经推迟了共计50亿美元的融资计划.如果市况恶化,已经受到需求放缓和信贷紧缩冲击的中国企业可能无路可走.

希望在香港上市的公司名单似乎已经太长了.根据汤森路透的数据,40家公司已宣布计划2011年在香港进行首次公开发行(IPO),共筹集370亿美元,规模超过2010年全年的70%.欧洲债务危机,包括评级机构标准普尔9月19日下调意大利债信评级,令全球市场雪上加霜.

许多公司想上市并非出于机会主义或高估值,而是因为他们亟需资金.中国政府收紧信贷以遏制通胀,8月广义货币供应增速从上年同期的19%减缓至13.5%.内地投资者对新股兴趣不大:上海股票交易所今年迄今的发行收益下降60%至90亿美元,这使得香港成为筹集新资本的最佳希望.

以三一重工为例:其上半年现金收入较2010年同期骤降90%,因其允许新客户付更少的首期款.虽然三一上半年营收跳升80%且获利翻倍,但短期贷款增长逾一倍至19亿美元.如果客户不能及时付款,三一重工就面临现金枯竭的风险.该公司还因为向客户提供担保融资而被银行追溯资金.

除非政府准备放宽国内信贷,否则海外资本市场活动停顿或引发严重後果.一些公司可能不得不等待更长时间--包括小南国餐饮和互联网企业5173.com这类公司.就机械设备和矿业等资本密集型行业来说,疲弱的全球资本市场或许会令其安全着陆的希望破灭.

相关背景:

--中国以营收计最大的工程机械公司--三一重工表示,由于欧债危机,已决定推迟其香港IPO面向零售投资者的招股日期.

--由位列2011年胡润百富榜榜首的梁稳根掌控的三一重工原订于9月26日定价,10月3日左右挂牌.

--中国重型机械公司徐工机械9月16日将其香港IPO路演推迟一周,以评估市场状况.(完)