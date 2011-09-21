《外汇动态》日圆兑美元走势动荡,令市场更加紧张

0156GMT--美元兑日圆JPY=跌0.1%至76.41日圆,此前曾在跌至一个月低位76.11日圆後反弹80个跳动点.

两位东京交易商亦谈到,英国和法国的账户在美元上涨的过程中买入美元,还称交投清淡令本已极度紧张的市场波动更加剧烈.