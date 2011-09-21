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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 10:24 BJT

《外汇动态》日圆兑美元走势动荡,令市场更加紧张

0156GMT--美元兑日圆JPY=跌0.1%至76.41日圆,此前曾在跌至一个月低位76.11日圆後反弹80个跳动点.

未证实的传闻称,日本央行询问汇率水平.该传言令交易商感到恐慌,导致美元兑日圆测试纪录低位75.941日圆後短暂急升.

两位东京交易商亦谈到,英国和法国的账户在美元上涨的过程中买入美元,还称交投清淡令本已极度紧张的市场波动更加剧烈.

大量买单挂在今日低位76.11日圆下方,停止单出现在75.90日圆下方.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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