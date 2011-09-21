《外汇动态》日圆兑美元走势动荡,令市场更加紧张

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0156GMT--美元兑日圆JPY=跌0.1%至76.41日圆,此前曾在跌至一个月低位76.11日圆後反弹80个跳动点.
未证实的传闻称,日本央行询问汇率水平.该传言令交易商感到恐慌,导致美元兑日圆测试纪录低位75.941日圆後短暂急升.
两位东京交易商亦谈到,英国和法国的账户在美元上涨的过程中买入美元,还称交投清淡令本已极度紧张的市场波动更加剧烈.
大量买单挂在今日低位76.11日圆下方,停止单出现在75.90日圆下方.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。