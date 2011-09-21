《中国报摘》--其他报纸重要消息9月21日(II)

**每日经济新闻**

--记者据悉,近日中国国家能源局要求各省核准风电项目前须先向国家能源局上报核准计划.

**经济参考报**

--权威人士透露,未来五年中国3G和4G产业发展目标已写入《宽带网络基础设施"十二五"规划》徵求意见稿,预示3G和4G将成为"十二五"带动中国电信业持续增长的双引擎,总投资规模料将超过1万亿元.

--中国国务院发展研究中心副主任韩俊表示,全球已进入粮食市场动荡多变和高粮价时代,而粮食安全最大的挑战是种粮成本快速增长,农民种粮的比较效益不高.

--淘宝商城在一份澄清声明中称,2012年淘宝商城的技术服务费会做调整,但没有调整费率的计划,更没有将费率的高低与经营规模挂钩的计划.不过,该声明并未透露技术服务费的具体上调幅度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/边竞/尹嫄婷; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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