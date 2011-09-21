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中国汇市 | 2011年 9月 21日 星期三 10:22 BJT

〔中国经济〕中国不能购买欧债,需放缓外储增长--前央行货币政策委员

路透北京9月21日电---中国前央行货币政策委员余永定周三表示,中国不该购买欧洲债券,此外需要放缓外汇储备增长步伐.

在中国社科院世经政所担任研究员的余永定在论坛上说,"欧债是不能买的,要买是应该有条件的."

他并表示,中国是否购买欧债,和市场经济地位获承认的问题没有关系.

此前余永定长期呼吁中国允许人民币汇率CNY=CFXS加速升值,并将外汇储备投资多样化,以减少对美元资产的依赖.(完)

--发稿 沈燕/药朝清; 撰写 李然; 审校 黄凯

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