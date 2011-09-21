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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 10:10 BJT

《外汇动态》韩国当局抛售美元/韩元,防止汇价升破1,150--交易员

0141GMT---交易员表示,韩国外汇当局被发现抛售美元/韩元KRW=KFTC,以防止其升破1,150韩元.他们补充道,美元卖盘规模并不大.

美元/韩元下跌0.1%,至1,147.4韩元.稍早,汇价在跌至1,141.1韩元後转为上扬,并曾高见1,149.7韩元,因贸易数据疲弱.

"美元兑韩元升破昨日收位(1,148.4韩元)後,当局入市干预.因此,1,150韩元将暂时成为阻力位,"驻首尔的一名外资银行交易员称.

交易商估计,自上周以来,韩国当局已斥资高达80亿美元来抑制美元/韩元升势.美元/韩元本月迄今已累计上涨7.6%.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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