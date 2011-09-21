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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 12:14 BJT

〔中国央企〕1-8月实现净利润6,242亿元,同比增长13.1%--国资委

路透北京9月21日电---中国国务院国有资产监督管理委员会公布,1-8月中央企业累计实现净利润6,242亿元人民币,同比增长13.1%,增幅较前七月的15.7%降低2.6个百分点.

国资委网站上的新闻稿并称,上述净利润中,归属于母公司所有者的净利润4,121.7亿元,同比增长14.5%.

同期,中央企业累计实现营业收入131,452.1亿元,同比增长24.2%,增幅与前七个月的24.5%基本持平.

财政部稍早称,中国国有企业1-8月共实现利润近1.53万亿元,同比增长21.9%,增速较1-7月略有回落.[ID:nCN1973923](完)

欲了解更多详情,请点选国资委网站(here)

--发稿 苏丹; 审校 李然/张喜良

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