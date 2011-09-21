〔中国央企〕1-8月实现净利润6,242亿元,同比增长13.1%--国资委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月21日电---中国国务院国有资产监督管理委员会公布,1-8月中央企业累计实现净利润6,242亿元人民币,同比增长13.1%,增幅较前七月的15.7%降低2.6个百分点.
国资委网站上的新闻稿并称,上述净利润中,归属于母公司所有者的净利润4,121.7亿元,同比增长14.5%.
同期,中央企业累计实现营业收入131,452.1亿元,同比增长24.2%,增幅与前七个月的24.5%基本持平.
财政部稍早称,中国国有企业1-8月共实现利润近1.53万亿元,同比增长21.9%,增速较1-7月略有回落.[ID:nCN1973923](完)
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--发稿 苏丹; 审校 李然/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。