〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,在美联储会议前暂作盘整

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月21日电---澳元和新西兰元周三守住涨幅,希腊问题谈判取得进展以及对美联储祭出新支持举措的憧憬,令市场人气得到提振.
澳元兑美元AUD=D4持稳在1.0262美元,纽约尾盘报1.0270,远离周二所及的六周低位1.0148.
交易员认为澳元必会守在1.0230上方,小时图支撑位初步料在1.0230/45,然後是1.0200.阻力位在1.0320.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。