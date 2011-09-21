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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 10:16 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,在美联储会议前暂作盘整

路透惠灵顿/悉尼9月21日电---澳元和新西兰元周三守住涨幅,希腊问题谈判取得进展以及对美联储祭出新支持举措的憧憬,令市场人气得到提振.

澳元兑美元AUD=D4持稳在1.0262美元,纽约尾盘报1.0270,远离周二所及的六周低位1.0148.

交易员认为澳元必会守在1.0230上方,小时图支撑位初步料在1.0230/45,然後是1.0200.阻力位在1.0320.

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