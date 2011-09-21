《热点透视》中国向欧洲和海外借款的兴致,可能招致危险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold 编译 李爽
路透香港9月20日电---中资银行和企业利用低廉美元规避国内的贷款限制,已进行3,330亿美元外国贷款,数据表明其中高达60%来自欧系银行.虽然这些贷款在整个中国贷款市场上仅占一小部分,但倘若欧洲危机令这些银行受困,借款人的日子恐也不会好过.
尽管中国管控资本流动,但企业和银行都可以从海外银行进行融资.据国际清算银行最新数据,今年第二季中国的海外借款规模急升24%或800亿美元,其中约半数贷给银行.
借方甚至无需将借款汇至国内就可加以利用:一家制造商可以用借得的美元支付进口原料,从而释出本地资金用作他途.此外,由于西方国家的宽松货币政策令美元融资变得很便宜,因此在中国货币当局努力控制信贷快速增长和投资之际,海外借款作为应对之举愈发具有吸引力.
相对来说,中国对这种贷款的依赖仍然不高.即便海外借款飙升,但相当于国内生产总值(GDP)的比重仍不到6%.中国人民银行数据显示,海外借款不及总贷款规模的4%.中国高达3.2万亿(兆)美元的外汇储备足以提供保障.
但这或许低估了借款方在享受海外廉价融资之际所面临的风险.企业不易进行境内融资,因为中国国内的借款限制,导致民间借款利率被推高至25%.中国政府一直极力控制贷款,同时希望不影响经济成长.因此,若这一规模不大但至关重要的融资来源再被切断,或会产生决定性影响.
形势很可能反转:中国不只从海外借款,而且其中高达三分之二的贷款是一年期或短于一年.在自家焦头烂额的欧系银行不需要收回这些贷款,只要暂停发放新贷款,就能让中国的借款人头疼不已.(完)
--译文审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选