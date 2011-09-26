《热点透视》离岸人民币投资者对风险猛然惊醒

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 徐文焰

路透香港9月23日电---中国离岸人民币市场的投资受到当头一棒.香港交易的人民币/美元在9月23日急剧下挫;尽管在岸人民币汇率由于受到当局资本管控的保护,而继续维持稳定.投资者此前很可能料想不到人民币也会像其他亚洲货币那样,遭遇资本外流的重创.这可能为迅速发展的人民币离岸市场兜头泼下一盆冷水.

在香港市场交易的离岸人民币/美元汇率跌至6.56,较在岸汇率折价达到2.6%.通常而言,人民币离岸汇率要高于在岸汇率,因为在岸人民币不可自由兑换.希望押注中国当局实施有管理的本币升值的投资者,会选择在香港市场积极买入离岸人民币.

不仅仅是离岸/在岸汇率对比发生转变,而且中国政府仿效巴西和韩国,干预市场维护本币汇率的可能性也微乎其微.毕竟中国已经在保护境内人民币汇率.人民币离岸汇率在过去两天中的跌幅,看来比韩元与台币等许多其他亚洲货币还要大.

直到目前,离岸市场的扩张非常迅速.根据汇丰的数据,今年人民币计价债券发行量已达到去年全年的三倍,尽管收益率普遍低于同类的美元债券.投资者一直指望着人民币升值能提高其投资收益,并相信人民币汇率会一直涨下去.

随着离岸人民币持有者意识到,中国政府无意在危机中为他们提供重要的流动性,该市场的扩张脚步可能会有所放慢.海外人民币市场规模太小,很难影响到庞大得多的境内市场.香港的离岸人民币交易充其量不过是一项试验,评估取消资本管制对汇率有何影响.投资者应当以此提醒自己,中国的资本管制依然强大,离岸人民币投资比在岸交易的风险大得多.(完)