更正:〔东京汇市〕美元兑日圆接近纪录低位,警惕当局干预

(更正:内文第七段...存在"英国和美国"帐户买入美元的传言...应为"英国和法国")

* 美元/日圆受到日本出口商卖盘和止损卖单的打压

* 接近纪录低位後上升约70个跳动点

* 但交易商称上升可能不是因为干预

* 目前关注风险资产对美联储会议的反应

路透新加坡/东京9月21日电---美元兑日圆周三跌至纪录低位附近,受日本出口商和止损卖单的打压,但稍後在震荡交投中削减跌幅,因交易商对当局可能采取干预举措的警惕情绪升温.

美元/日圆在EBS电子交易平台最低跌至76.11日圆,逼近8月触及的二战後纪录低点75.941.

交易商称,日本出口商在0100GMT东京定盘前的大举抛售,帮助触发了昨日低点近76.35下方的止损卖单,稍後又触发了76.20日圆下方的止损卖单,从而压低美元.

在触及盘中低点後不久,美元在几秒钟的时间内,从76.20日圆左右激升至76.86的盘中高点.

但美元稍後涨势消退,交易商称美元涨势不太可能是日本当局干预市场所致.

"鉴于目前的汇率水平,市场人士很可能只是警惕当局可能的干预行为."一家日本主要银行的交易商表示.

鉴于美元上涨,存在英国和法国帐户买入美元的传言.

美元兑日圆JPY=最新报76.34日圆,较周二美国尾盘下跌0.2%.

稍早,在美元/日圆突然上升之前,有传言称76.20-76.00有大量美元买盘,而在略低于纪录低位的75.90下方则有止损卖单.

欧元兑日圆EURJPY=R持稳于104.74日圆,距离上周所及的10年低点103.90不远.

欧元兑美元EUR=小升0.1%至1.3716美元,较上日低位1.3593上升逾0.01美元.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布政策决定之前的平仓举措,令欧元在周二获得提振.

希腊承诺将出台更多撙节举措,也稍微缓解了欧元的压力.

投资者原先一直担心希腊未能达到救助计划规定的财政目标,令其违约的风险提升.而该消息似乎令投资者感到安心.希腊需要在下个月底前获得80亿欧元(110亿美元)的救助资金,以免现金用罄.

"(欧元)有一些超卖,而市场目前正在削减欧元空头仓位.在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布决定前,没人愿意过度押注,"法国巴黎银行驻新加坡的外汇和利率策略师Rob Ryan称.

市场目前的注意力完全放在美国,希望美联储能宣布进一步举措以提振疲弱的经济.

分析师预期,美联储将公布一项调整手中持仓的计画,藉以压低中长期利率.

如此一来,这料将推动投资人将资金从债市转向股市及公司债市场.

但这样的计画可能已经被市场反应完毕,多位分析师称FED可能得采取更大胆的行动,才能收到较为长期的效果.

法国巴黎银行的Ryan认为,除非向美国经济注入大量资金,否则压低10年期公债收益率本身已没有什麽刺激效果了.

"那将不会使得美元进一步走软,也不会提升风险偏好,"他说.

"最终,我们不得不转向量化宽松,"但他预计美联储周三晚些时候将不会宣布量化宽松措施.

纽约 当日 今年来 2010年

0244GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3714 1.3704 +0.07 +2.52 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.31 76.39 -0.10 -5.96 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 104.65 104.68 -0.03 -3.64 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8863 0.8867 -0.05 -5.06 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5727 1.5743 -0.10 +0.82 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9937 0.9919 +0.18 -0.30 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0258 1.0268 -0.10 +0.54 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8212 0.8229 -0.21 +5.40 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.280 78.450 -0.22 -5.77 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.670 62.860 -0.30 -0.92 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.01 120.26 -0.21 -5.25 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2476 1.2464 +0.10 -4.89 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 杜明霞/徐文焰

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