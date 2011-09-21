〔日本债市〕公债期货下跌,投资者等待美联储会议决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月21日电---日本政府公债期货周三小跌,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议结果,市场缺乏明确方向.美联储会中料将采取进一步放松举措.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三1815GMT料宣布进一步货币宽松举措决定,可能以卖出短期公债、买进较长期公债形式,以支撑疲弱经济复苏.[ID:nCN1978111]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。