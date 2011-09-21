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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 10:55 BJT

〔日本债市〕公债期货下跌,投资者等待美联储会议决定

路透东京9月21日电---日本政府公债期货周三小跌,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议结果,市场缺乏明确方向.美联储会中料将采取进一步放松举措.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三1815GMT料宣布进一步货币宽松举措决定,可能以卖出短期公债、买进较长期公债形式,以支撑疲弱经济复苏.[ID:nCN1978111]

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