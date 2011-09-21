美国对日本国防企业遭网络攻击表示关切

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月21日电---美国驻日本大使馆发言人Karen Kelley告诉路透，美国政府对三菱重工(7011.T)等日本国防承包商遭网络攻击表示关切，呼吁要严肃对待此类事件。
三菱重工为日本军方生产F-15战机、爱国者导弹以及其他美国设计的武器。
美国使馆发言人说：“我们对相关报导表示关切，将继续关注事件进展。”
她并称，不管何处的网络攻击，都可能产生“长期负面影响”，因此政府应将保障网络安全作为优先任务。
三菱重工电脑系统8月遭攻击，但当时未上报日本防卫省，周二遭防卫省批评，并被勒令调查此事。
防卫省警告称，三菱重工在遭网络攻击後秘而不宣，可能违反了国防合同规定，合同金额数以十亿美元计。
另一家日本军工企业IHI(7013.T)称，其员工收到越来越多的可疑电子邮件，公司已报警。IHI为战斗机生产引擎部件。（完）
--编译：张家伟 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。