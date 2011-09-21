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商品期货 | 2011年 9月 21日 星期三 11:57 BJT

〔全球油料作物〕全球大豆供应料增加,因库存处于高位--油世界

路透汉堡9月20日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,处于高位的全球大豆库存将令未来数月全球大豆供应增加,尽管美国等关键产地大豆收成料减少.

"全球大豆供应仍将增加,因为北半球产量减少被充足的全球库存所抵消."油世界称.

油世界预计全球2011/12年大豆产量总计可能为2.6093亿吨,而消费量料为2.6591亿吨.

美国2011/12年度的大豆产量料将从上年的9,061万吨降至8,397万吨.中国大豆产量料将从上年的1,460万吨降至1,370万吨.

油世界估计2011年9月1日全球大豆库存为7,590万吨,较2010年9月增加1,010万吨.

油世界曾警告称,近期大豆价格可能下滑.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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