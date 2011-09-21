〔全球油料作物〕全球大豆供应料增加,因库存处于高位--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡9月20日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,处于高位的全球大豆库存将令未来数月全球大豆供应增加,尽管美国等关键产地大豆收成料减少.
"全球大豆供应仍将增加,因为北半球产量减少被充足的全球库存所抵消."油世界称.
油世界预计全球2011/12年大豆产量总计可能为2.6093亿吨,而消费量料为2.6591亿吨.
美国2011/12年度的大豆产量料将从上年的9,061万吨降至8,397万吨.中国大豆产量料将从上年的1,460万吨降至1,370万吨.
油世界估计2011年9月1日全球大豆库存为7,590万吨,较2010年9月增加1,010万吨.
油世界曾警告称,近期大豆价格可能下滑.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。