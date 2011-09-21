《阳歌专栏》苹果或将在华打响对Android反击战

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**苹果计划在华反击Android**

苹果(AAPL.O)在华成功申请了40项新专利，其终极目标看似是对采用谷歌(GOOG.O)Android系统的中国手机商亮剑的第一步。《中国日报》的报导侧重苹果旨在专利维权的一面，例如关闭苹果山寨零售店等。由于苹果电脑在华销量大涨，超过PC领军企业联想(0992.HK)，苹果山寨店如雨後春笋般涌现。

但文章指出，苹果新申请的专利还包括其界面友好的智能手机操作系统(OS)，这一操作系统是过去三年推动iPhone和智能手机销量整体上升的重要原因。苹果辩称，全球许多顶级手机商采用的谷歌免费提供的Android系统，是抄袭苹果OS系统的设计。苹果还在宏达电(HTC)(2498.TW)和三星(005930.KS)专利侵权案中胜诉，成功迫使两家公司的Android智能手机和平板电脑暂停销售。

鉴于此举，苹果在华新一轮的专利申请，看似将准备起诉使用Android系统的中国智能手机制造商，例如中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、联想和TCL通讯2618.HK。中兴通讯面临的风险尤其大，因为其近期力争成为售价低至100美元的智能手机的全球领军企业，该公司的这一计划严重依赖Anroid系统。

如果苹果提出侵权诉讼，中国法院如何回应是件有趣的事情，因为任何明显有利于苹果的判决，都将重创中国手机产业。但业内观察者也指出，中国法庭进行终裁後才会有执行举措，而法庭裁判过程往往耗时数月甚至一年。

话说回来，考虑到苹果在美胜诉三星和宏达电侵权，中国智能手机商最好早做打算，制定替代Android的新计划，以防苹果万一在华打响反击Android战役。

一句话：苹果在华新一轮专利申请，看似是起诉中兴通讯等中国智能手机商的前奏，这些本土企业严重依赖谷歌免费提供的Android操作系统。

**中国汽车厂商的出口机会将逐步缩窄**

巴西大幅提高汽车进口关税，似乎在遏制中国产品进口的骤然增长。这令中国汽车厂商寻求以出口增长抵消内需放缓的努力遭遇挫折。根据巴西媒体报导，巴西今年前八个月进口中国汽车4.3万辆，占到巴西市场的3.3%，而去年进口还是零，这促使巴西政府匆忙出台新关税税率，大幅提高30个百分点。该举措将给吉利、东风集团等中国汽车厂商沉重一击，他们原以为可以借助国际市场抵消国内销售放缓的冲击。

2009年和2010年，中国汽车厂商销量均以两位数增幅上升，在民众收入提高和中国政府鼓励政策支撑下，中国汽车市场以销量计算已经超过美国，成为全球之首。但是，随着购车刺激政策到期，今年销量增长陷于停滞，促使一些更具创新性的公司开始瞄准海外市场，寻求以此抵消国内市场放缓的影响。多数国产汽车质量太差，无法参与发达国家市场竞争，部分企业于是转向包括金砖国家在内的发展中国家市场。

巴西最近开始的关税行动给中国厂商敲响了警钟，发展中国家市场也不大可能容忍进口汽车泛滥，并伤害到本国企业，于是终将拿起关税武器，鼓励外商投资于本国的汽车产业。实际上，中国自己实行的也是这种策略，对进口车徵收高关税，鼓励通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG.DE)等行业巨头大量投资于中国汽车工业。

吉利已经制定了详细计划，拟投资4亿美元在巴西建制造厂。巴西提高关税的举动很可能是希望刺激更多有投资能力的企业仿效吉利。

一句话：巴西对进口汽车提高征税标准将遏制中国对巴西汽车出口，也凸显了中国汽车厂商对发展中国家市场出口面临的困难。（完）

--编译：黎黎/王凤昌 发稿：王燕焜

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