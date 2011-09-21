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公司新闻(中文) | 2011年 9月 21日 星期三 11:39 BJT

〔标题新闻〕美国司法机关致函新闻集团询问旗下英国小报涉嫌行贿警察获取消息一事--彭博

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KL0D6]

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