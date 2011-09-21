《达沃斯焦点》欧美市场前景堪忧,IT服务企业加紧布局新兴市场和云技术

* 亚洲主要IT外包企业加紧布局中国等新兴市场

* 欧美市场不确定因素影响可能在年底浮现

* 云技术将成为新增长点,概念解读差异或攸关成败

作者 李然/李文科/李千仪

路透北京9月21日电---不断恶化的欧美债务危机虽还未侵蚀到欧美市场的IT(信息技术)消费,但亚洲主要IT服务外包企业已开始未雨绸缪,积极转向中国等新兴市场及以"云计算"为代表的新技术布局.

日前在大连举行的夏季达沃斯论坛亦将"变革性创新"和"追求新增长前沿"作为探讨要点.印度排名第二和第三的Infosys(INFY.NS)与维布络(Wipro)(WIPR.BO)(WIPR.NS)两家软件外包巨头在论坛期间均表示,积极拓展中国等新兴市场是其未来战略的着眼点.

"短期内还得依靠欧美,但同时必须在中国、印度一类市场持续投资.我们正在进行市场多样化,这要花很长的时间."Infosys联席董事长Kris Gopalakrishnan对路透称,公司计划未来两到三年将中国的员工由目前的3,500人增近两倍至10,000人.

上述两家公司与印度头号软件外包商Tata Consultancy(TCS.NS)一样,超过三分之二的营收都来自于欧洲和美国.而仅仅美国一个市场,就为印度IT外包产业贡献近半收入.

维布络亦计划在两三年间将中国区目前约800人的员工数量倍增.于2004年进入中国市场的维布络,在成都建有其第二大全球交付中心,目前中国最大的电信服务商之一已成为其客户.

中国移动(0941.HK)(CHL.N)董事长王建宙亦在达沃斯论坛上表示,中国未来在物流网、网上购物等新兴的信息产业具有广大的市场,而科技创新正是推动未来世界经济增长的重要驱动力.

**欧美影响或于年底浮现**

把太多鸡蛋放在欧美市场的篮子中,风险不言而喻.业内对于欧美债务危机可能冲击这些市场的IT行业支出也忧心忡忡,之前戴尔DELL.O和思科(CSCO.O)也为此发布预警.截至周二收盘,Infosys和维布络股票今年以来均累计下跌接近三成.

"美国债信评级遭到调降,欧债危机也都给宏观经济再次带来新的忧虑.我们预计这些市场的不确定因素会对2012年的IT预算造成冲击."花旗集团分析师Surendra Goyal在研究报告中称.

但IT外包企业看来,目前而言欧美市场影响尚未浮现.维布络首席市场官(CMO)Rajan Kohli对路透表示,"我们还没有看到削减IT服务支出的迹象.客户对于花钱和怎麽花钱,肯定会有更聪明的选择."

美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O周二公布的季度财报强劲,亦似未受到全球科技支出前景疲弱的拖累.[ID:nCN1977839]

"不过每年10-11月通常是(企业)决定下一年度预算的时间,到11月的时候情况可能会更清楚,届时全球市场也会尘埃落定了."Kohli续称.

**云计算引领新技术潮流**

在市场多样化的同时,IT类企业也在绞尽脑汁把自己的业务多样化,以寻求区别化竞争;眼下炙手可热的"云计算"技术首当其冲.中国已把新一代信息技术产业作为"十二五"(2011-2015年)规划的七大新兴产业之首,云计算正是发展重点.

云计算是指企业及个人通过网络向远程主机获取付费服务.在此环境下,个人终端设备只要与宽带相连,平时把大量信息储存到"云"(网络)上,随需随取,对于终端设备的硬件要求大大降低,消费者在获取更为强大的信息服务同时,硬件成本也更为低廉.

正在电信设备以外市场寻找新增长点的中国华为[HWT.UL]常务副总裁、企业业务总裁徐文伟说,"云计算是IT产业的一场革命,它给了像华为这样的科技企业进入企业业务市场的新机会."

而云计算作为其解决方案的卖点亦料提振企业业务销售,徐文伟预计,该业务明年的销售额将超过70亿美元,同比增逾七成.

云计算更被Infosys的Gopalakrishnani誉为"区别点(Differentiator)".但若所有IT企业都扎堆"云端","区别点"又从何谈起呢?各企业对此理解不一,而大举投入的方向或许正是其云技术成败与否的关键所在.

Gopalakrishnani认为,正是因为云技术概念较新,目前业界并未形成如英特尔(INTC.O)、苹果(AAPL.O)或者微软(MSFT.O)一类的行业标准,每个企业都有机会抢占技术高地,亦因此需要企业加大技术投入和创新.Infosys更注重对云计算平台的建设,以支持不同的企业应用.

东软集团(600718.SS)董事长兼首席执行官刘积仁则认为,云计算的区别化竞争更多体现在不同行业和领域的垂直化整体解决方案,如东软把主要精力投放于健康领域和汽车领域方面,即便目前在云技术上的大笔投入令企业利润受到挤压,一旦运营起来,"利润是很可观的."

根据市场研究机构--国际数据公司(IDC)的预测,全球云计算市场总额到2014年将增至555亿美元,较2009年的160亿美元迅速扩大.(完)

(北京钟华、香港黄运涛对本文亦有贡献)