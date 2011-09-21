版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 11:33 BJT

〔中国金融〕8月新增外汇占款约为3,769.4亿元人民币,环比增逾七成

路透北京9月21日电---中国央行周三公布的数据显示,今年8月金融机构新增外汇占款约为3,769.4亿元人民币,环比上升约72%.

路透根据央行公布的外汇占款馀额进行计算後得出上述数据.

今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]

2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐