〔中国金融〕8月新增外汇占款约为3,769.4亿元人民币,环比增逾七成

今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)