〔新债招标〕中国10年续发国债收益率略低预期,获30.5亿元追加认购(更新版2)

(新增公告内容)

* 10年续发国债中标收益率稍低于预测均值

* 首场投标倍数2.05倍

* 获30.5亿元追加认购,最终发行330.5亿元

* 市场预期趋稳,配置需求不错

路透上海9月21日电---中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率稍低于预测均值,且落在预测区间的偏下档,投标倍数逾两倍,并获得30.5亿元人民币追加认购,显示配置需求好于此前预估.

交易员并指出,近期政策面淡静,有助市场预期趋稳,此前新债发行利率不时跳高的情况正逐渐减少.

财政部公告显示,今日招标的10年期续发国债发行价99.25元,最终发行量330.5亿元;投标量646.8亿元,剔除追加发行部分,首场投标倍数为2.05倍.

另据业内人士透露,该期续发债发行价对应中标收益率为4.0735%,稍低于此前4.10%的市场预测均值.此次边际(最优)中标收益率为4.1002%.此前市场预测区间为4.05%-4.15%.

"稍偏低一点,但也算正常,看来是配置需求比预期好一些,"上海一银行交易员称.

北京一券商交易员指出,尽管目前中国货币政策未改偏紧基调,但欧洲债务危机日渐升温,美国经济亦有陷入衰退的可能,外围局势不稳令中国经济也面临不确定性,短期内政策面可能维持平静,这有利于稳定机构心态,新债需求也渐趋平稳.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为4.0801%.

该期债为今年第19期10年期续发国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

财政部于8月17日招标发行了今年第19期记账式国债CN110019=CFXS,当时发行规模300亿元,票面利率3.93%,按半年付息.第19期国债今日停止交易一天.

本次续发行部分国债从9月22日开始续发行,26日续发行结束.续发行部分从28日起与原发行部分合并上市交易.(完)