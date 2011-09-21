《国际油市分析》全球经济前景暗淡,油价下行风险增大

* 经济放缓的影响可能超过短期供应紧缺

* 原油期货显示未来信心下降

* 股市、铜价表现与油价背离

路透伦敦9月20日电---今年的一系列供应短缺使油价保持强势,不过部分是由短期因素引起,取而代之的或将是更长时间的油市疲软,因全球经济和能源需求前景低迷.

引起供应短缺的因素很多,包括利比亚动乱、英国和挪威北海油田生产故障、俄罗斯供应减少、以及中亚、尼日利亚和安哥拉等国削减供应,尤其是优质、轻质低硫原油的供应减少.

在中国等新兴经济体需求正旺之时,全球原油供应却减少逾2%,美林在周二的一份报告中称之为"捉襟见肘."

布兰特原油期货LCOc1在今年的多数时间里都在每桶100美元上方,4月更是触及每桶127美元,为2008年以来的高点.

不过随着美国经济增长放缓,欧洲主权债务危机恶化,原油需求也在放缓.

而在经济低迷的同时,又伴以部分支撑市场的供应短缺因素解除,比如利比亚恢复原油出口和北海原油设施检修结束.

"油市受到宏观经济面因素利空和石油行业本身这个微观经济面因素利好的拉锯.伦敦全球能源研究中心(Centre for Global Energy Studies)的高级能源分析师Julian Lee表示.