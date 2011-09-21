〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价创新高上扬,升值预期仍强

* 人民币兑美元随中间价创新高上涨

* 希腊纾困谈判进展舒缓市场紧张情绪

* 欧元大涨,带动非美货币上扬

* 人民币升值预期仍强

路透上海9月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价明显上涨.希腊纾困谈判获进展舒缓市场紧张情绪,欧元大涨带动非美货币上扬.人民币中间价创2005年汇改以来新高,随後带动汇价走强.

交易员认为,虽然国际美元跌幅不大,但人民币中间价大涨,体现出监管层对于人民币加速升值的意愿.

"隔夜美元掉了并不多,但是(美元兑人民币)中间价却掉了挺多的,(人民币)升值预期还是存在的,"北京一银行交易员称.

该银行另一交易员称,其所在银行预测四季度,人民币兑美元尚存1%或以上的升值空间.

因希腊承诺拿出进一步的撙节举措,东京汇市欧元兑美元周三在亚洲市场上扬,完全收复意大利评级被调降後的失地,市场关注美国联邦储备理事会(美联储)出台进一步刺激政策的可能性.[FRX/CN]

北京时间11:58,人民币兑美元即期报6.3782元,上日收报6.3843元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3772元,上日中间价为6.3880元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3315/65,上日尾盘为6.3410元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3775/95元,上日尾盘报6.3860元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)