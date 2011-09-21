〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价创新高上扬,升值预期仍强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 人民币兑美元随中间价创新高上涨
* 希腊纾困谈判进展舒缓市场紧张情绪
* 欧元大涨,带动非美货币上扬
* 人民币升值预期仍强
路透上海9月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价明显上涨.希腊纾困谈判获进展舒缓市场紧张情绪,欧元大涨带动非美货币上扬.人民币中间价创2005年汇改以来新高,随後带动汇价走强.
交易员认为,虽然国际美元跌幅不大,但人民币中间价大涨,体现出监管层对于人民币加速升值的意愿.
"隔夜美元掉了并不多,但是(美元兑人民币)中间价却掉了挺多的,(人民币)升值预期还是存在的,"北京一银行交易员称.
该银行另一交易员称,其所在银行预测四季度,人民币兑美元尚存1%或以上的升值空间.
因希腊承诺拿出进一步的撙节举措,东京汇市欧元兑美元周三在亚洲市场上扬,完全收复意大利评级被调降後的失地,市场关注美国联邦储备理事会(美联储)出台进一步刺激政策的可能性.[FRX/CN]
北京时间11:58,人民币兑美元即期报6.3782元,上日收报6.3843元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3772元,上日中间价为6.3880元.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3315/65,上日尾盘为6.3410元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3775/95元,上日尾盘报6.3860元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。