《中国公开市场预测》流动性愁云令三月期央票地量发行,收益率料持稳

* 三个月期央票发行量再减半至仅10亿元

* 诸多不利因素令流动性寒流渐近,影响央票需求

* 央行维稳意图明显,央票发行收益率料仍将持平

路透上海9月21日电---中国央行公开市场明日三个月期央票发行量减半至仅10亿元人民币.大盘股发行等诸多不利因素冲击流动性,加上一二级市场利率倒挂令央票需求不振.不过交易员认为,近期央票发行收益率频频走平,显示央行维稳意图,预计明日仍将持稳.

"快(国庆)长假了,央行肯定是要投放(资金)的,收益率还是持平,"上海一银行交易员称.

他指出,季度末银行为美化信贷数据等需要,本就存在很大的存款压力,加上长达七天的十一假期备付压力,资金面将十分紧张,这使得收益率不具有吸引力的央票更加乏人问津.

央行上周四招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第四周持平于3.1618%;而中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.6486%.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电周一启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元.[ID:nCN1972555]

中国银行间市场基准七天质押式回购加权利率周三早盘小涨,回购利率波幅有所收窄.[ID:nCN1978647]

上周四央行还进行了100亿元91天期正回购操作,中标利率持稳在3.16%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续九周净投放,累计达3,510亿元,其中上周净投放70亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 10

正回购 (周二) 300

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 800

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