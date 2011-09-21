版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 12:25 BJT

〔欧洲企业〕空中客车预期2015年之前将拿下50%的中国市场

路透北京9月21日电---空中客车一名高阶主管周三表示,预计未来20年中国商用飞机需求料达4,000架,而该公司将拿下当中至少半数订单.

空中客车中国公司高级副总裁陈菊明表示,这家全球最大民用飞机制造商计画在2015年之前将在中国市场的份额扩大至50%.他是在一场于北京举行的航空业论坛场边作如上表示.

空中客车目前在中国的市场占有率为47%.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐