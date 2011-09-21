〔欧洲企业〕空中客车预期2015年之前将拿下50%的中国市场

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月21日电---空中客车一名高阶主管周三表示,预计未来20年中国商用飞机需求料达4,000架,而该公司将拿下当中至少半数订单.
空中客车中国公司高级副总裁陈菊明表示,这家全球最大民用飞机制造商计画在2015年之前将在中国市场的份额扩大至50%.他是在一场于北京举行的航空业论坛场边作如上表示.
空中客车目前在中国的市场占有率为47%.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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