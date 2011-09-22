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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:23 BJT

〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净投放480亿--业内人士

路透上海9月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放480亿元人民币.

央行稍晚将招标发行10亿元三个月期央行票据,发行量较上周减半,业内人士预计,近期央票发行收益率频频走平,显示央行维稳意图,预计今日发行收益率仍将持稳.

央行上周四招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第四周持平于3.1618%;当日央行还进行了100亿元91天期正回购操作,中标利率持稳在3.16%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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