版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 11:49 BJT

〔中国新债〕国电集团下周三将发行125亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月21日电---中国国电集团公司周三公告称,将于下周三(28日)簿记建档发行125亿元

人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

国电集团 125 125 12 9/28簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30

交通银行

=============================================================================================

国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐