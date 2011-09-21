〔加拿大经济〕今年将恢复增长,必要时将采取行动保护复苏--央行总裁

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透加拿大圣约翰9月20日电---加拿大央行总裁卡尼周二表示,加拿大经济今年将恢复增长,而且利用现有资源是"可以解决"欧洲债务危机的.
卡尼还称,虽然美国出现经济衰退的风险"明确增大",但他预计不会实现,这显然是为了缓解人们对加拿大可能再次衰退的不断加深的担忧.他承诺,若有必要将采取行动来保护本国经济的复苏,但他并未暗示打算降息.
"就加拿大央行本身而言,其拥有广泛的工具和政策选择,并将继续适当地使用这些工具和政策,"卡尼在其演讲稿中称.
他表示,这些工具包括当遭遇外部巨大冲击时,对银行业进行紧急流动性操作.
在市场关注受债务困扰的欧元区及防止希腊违约的举措之际,卡尼称,该国更多的受到来自其邻国及其最大贸易夥伴国--美国的威胁,美国经济目前"接近停滞".
卡尼将演讲和新闻发布会的很多时间都用于谈及欧债危机问题,并向国内传递这样一种信息,即该区有能够应对此危机的资源,但缺少政治意愿.
他称,2008年的信贷危机"不太可能"重演,因为欧洲市场仍具有流动性.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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