〔加拿大经济〕今年将恢复增长,必要时将采取行动保护复苏--央行总裁

路透加拿大圣约翰9月20日电---加拿大央行总裁卡尼周二表示,加拿大经济今年将恢复增长,而且利用现有资源是"可以解决"欧洲债务危机的.

卡尼还称,虽然美国出现经济衰退的风险"明确增大",但他预计不会实现,这显然是为了缓解人们对加拿大可能再次衰退的不断加深的担忧.他承诺,若有必要将采取行动来保护本国经济的复苏,但他并未暗示打算降息.

"就加拿大央行本身而言,其拥有广泛的工具和政策选择,并将继续适当地使用这些工具和政策,"卡尼在其演讲稿中称.

他表示,这些工具包括当遭遇外部巨大冲击时,对银行业进行紧急流动性操作.

在市场关注受债务困扰的欧元区及防止希腊违约的举措之际,卡尼称,该国更多的受到来自其邻国及其最大贸易夥伴国--美国的威胁,美国经济目前"接近停滞".

卡尼将演讲和新闻发布会的很多时间都用于谈及欧债危机问题,并向国内传递这样一种信息,即该区有能够应对此危机的资源,但缺少政治意愿.

他称,2008年的信贷危机"不太可能"重演,因为欧洲市场仍具有流动性.(完)