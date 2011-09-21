〔中美贸易〕中国称对美国白羽肉鸡的反倾销和反补贴措施符合WTO规则

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月21日电---中国商务部周三表示,中国对原产于美国的白羽肉鸡产品反倾销和反补贴措施是依法采取的,符合世贸规则.
商务部条约法律司负责人并称,中方将仔细研究美方提起的磋商请求,并根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理.
美国于周二就中国对美国产白羽肉鸡产品采取双反措施,诉诸世贸组织(WTO)争端解决机制.
中国去年9月裁定原产于美国的进口白羽肉鸡产品存在倾销,对该产品徵收50.3%至105.4%的反倾销税,实施期限为五年.
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--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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