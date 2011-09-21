〔路透基点〕柳州钢铁贷款案规模下调至8,200万美元后签署完成--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点引述银行界消息人士称,广西柳州钢铁(集团)公司昨日签订8,200万美元三年期境内贷款合同.由于一家参与银行退出,这笔贷款合同的规模较原先的9,400万美元减少.

消息人士称,原先承贷1,000美元的华美银行退出了这项交易.

本次贷款的唯一额度分配行是渣打银行(中国)有限公司.渣打银行上海分行和交通银行柳州分行为贷款方的资金代理人.

委托主办银行渣打银行深圳分行和韩国产业银行上海分行分别承贷2,000万美元.委托主办银行交通银行柳州分行为此次贷款提供担保.

华南商业银行上海分行(承贷1,200万美元),国泰世华银行上海分行(承贷1,000万美元)和台湾土地银行上海分行(承贷1,000万美元)为高级参贷银行.华南商业银行将承贷规模从原先的1,400万美元小幅下调至1,200万.

大众银行深圳分行(承贷500万美元)和上海商业银行深圳分行(承贷500万美元)为参贷银行.

是次贷款的价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码420基点,承诺费为25基点.

此宗贷款以等额分期方式每半年还款一次,分四期偿还,平均年限为2.25年,宽限期为18个月.

承诺提供1000万美元或以上的银行可以获得60个基点的先付费用,不到1000万美元的先付费率是40个基点.承贷2000万美元或以上的银行可获得委托主办行头衔.

贷款资金将用作运营资金.

柳州钢铁8月10日为一系列融资活动从中国银行广西分行获得300亿元人民币的综合授信额度.中共柳州市委书记陈刚在8月31日表示,该公司在柳州下一个五年计划中将起到重要作用.他透露,柳州市计划将该公司打造成东南部地区第一流的钢材基地.

广西柳州钢铁(集团)公司

贷款类型: 贷款条件

金额: 8,200万美元

期限: 三年(一年半宽限期)

加码价差: LIBOR加上420基点

还贷: 分四期等额分期还款

平均期限: 2.25年

承诺费: 25基点

先付费用: 1,000万美元或以上60基点;1,000万美元以下40基点

委托主办行: 渣打银行(额度分配行)(承贷2,000万美元)

韩国产业银行上海分行(承贷2,000万美元)

交通银行柳州分行(担保行)

高级参贷行: 华南商业银行上海分行(承贷1,200万美元)

国泰世华银行上海分行(承贷1,000万美元)

台湾土地银行上海分行(承贷1,000万美元)

参贷行: 大众银行深圳分行(承贷500万美元)

上海商业银行深圳分行(承贷500万美元)

状态: 9月19日签署 (完)