〔中国债市动态〕现券收益率变化不大,国债发行结果未提供更多指引

路透北京9月21日电---中国银行间债市周三现券收益率变化不大,市况较为清淡.今日具有指标性的10年期续发国债中标结果亦与二级市场水平相当,没有给市场投资者提供更多交投指引.

交易员并表示,後市资金需求比较大,当前较为充裕的流动性供给不改投资者相对谨慎的预期,使得债市投资者暂时缺乏更多的交投热情.

"市场很清淡啊,就连点双边的都很少,也就20笔左右的样子."北京一大行交易员称.

该交易员并表示,今日10年期续发国债中标收益率略低于预期,但接近二级市场水平,因此对相关券种收益率影响有限.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为4.0801%.剩馀期限9.74年的11附息国债15券最新双边报价tCN110015=CFXM为4.09%/4.06%.

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