〔中国货币市场〕回购利率波幅收窄,但短期资金面料仍中性偏紧(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月21日电---中国银行间市场基准七天质押式回购加权利率周三早盘小涨,回购利率波幅有所收窄.昨日央行公开市场操作和国库现金定存联合向市场注入了大量资金,缓释着市场的流动性.

然市场人士也表示,虽然当前资金供给,尤其是不跨月的短期资金供给尚宽松;但季末银行贷存比(贷款/存款)考核、中国水电大盘新股发行等因素短期内将持续影响流动性,短期内,资金面中性偏紧或是大概率事件.

"今天市场资金还行,昨天公开市场到期和国库现金投放了一千多亿呢!"深圳一商业银行交易员称,"不过市场还是比较薄,有大IPO等影响.虽说资本市场半死不活的吧,但发行当期资金的波幅还是会变大的."

华东地区一商行交易员亦表示,资金不是很紧,不跨月的短期资金市场供给充足;视野中的变数在于,季末银行冲存款的影响进一步显现後,主力资金融出机构减少隔夜资金供给,或推高回购利率整体水平.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,拟发行不超过35亿A股.[ID:nCN1972555]据汤森路透旗下IFR报导,消息人士称,中国水电IPO的两家主承销商,中信建投给予的询价区间为每股5.39-6.41元,中银国际证券给出的区间为每股5.3-6.3元.以区间上限计算的话,是次募资金额或高达224.35亿元人民币,较原募资金额高29.55%.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7451 3.8028 -5.77

七天CN7DRP=CFXS 4.0829 3.9929 +9.00

14天CN14DRP=CFXS 4.6536 4.5295 +12.41

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7407 3.8017 -6.10

七天CHICNY7D=CFXS 4.1038 4.0386 +6.52

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.7450 3.8160 -7.10

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0700 3.9900 +8.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5500 4.4300 +12.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.7346 3.7975 -6.29

七天SHICNYSWD= 4.0790 3.9933 +8.57

三个月SHICNY3MD= 5.6393 5.6216 +1.77

====================================================================(完)