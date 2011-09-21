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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 14:17 BJT

美国对台湾武器升级计划价值58亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透里士满9月20日电---一名美国高官周二表示，美国计划为台湾现役F-16战机提供最新武器和先进的雷达设备，作为其升级计划的一部分。升级计划总价值高达58.5亿美元。

这名官员称：“坦白地说，我不觉得有所保留。”他指的是台湾要求为大约145架现役F-16 A/B战机进行翻新的问题。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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