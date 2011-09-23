〔中国并购〕前三季交易额同比增6%,国内交易占比超五成--汤森路透

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月23日电---汤森路透中国并购市场前三季度报告显示,期内中国企业并购交易金额达1,360亿美元,同比增长6%;其中,国内并购交易额730亿美元,占总额54%,创同期新高,受惠于工业和材料两行业并购活跃.
报告并称,今年至今,海外企业入境的并购案例有575项,并购总金额达295亿美元,较去年同期增长49%,创海外入境收购中国企业的最高记录.
在对外收购上,虽然期内并购金额同比少了7%,但中国对海外公司的跨境收购风潮依然持续.澳大利亚是跨境收购的最大目标市场,目前总计37项并购案例金额达46亿美元.
"总体而言,中国占亚洲地区并购活动的30%,仅次于美国成为全球第二大的并购市场,交易金额占全球总量7%."报告称.
报告并显示,高盛集团(GS.N)保持着中国并购交易财务顾问排名的头把交椅,15项并购交易金额107亿美元.摩根大通(JPM.N)和瑞士银行(UBS)UBSN.VX分列第二、三位.
另在前十名的排行中,中金公司和国泰君安证券分别跻身于第四位和第八位.
分行业看,材料、工业和金融仍是中国并购活动的三大主要行业,三者合计占了市场份额的52%,共1,258项并购交易达710亿美元.工业领域相关的并购增长最快,较去年同期上长71%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。