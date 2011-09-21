〔表格〕英国8月公共部门收支为短差118.34亿英镑,超出预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月21日电---英国国家统计局周三公布,8月公共部门收支数据如下:
* 8月公共部门收支为短差118.34亿英镑(调查预估为短差70亿英镑),2010年8月为盈馀37.46亿英镑
* 8月公共部门净借款为131.61亿英镑(预估为借款112.5亿英镑)创8月纪录,上年同期为借款118.52亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈馀):
8月 4月/8月 4月/8月
2011年 2011年 2010年
公共部门收支短差(PSNCR) 11.834 13.594 -20.041
公共部门净借款(PSNB) 13.161* 37.656 45.332
注:*为8月纪录最高 (完)
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--编译 程琳;审校 蔡美珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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