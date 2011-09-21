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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 16:39 BJT

〔表格〕英国8月公共部门收支为短差118.34亿英镑,超出预期

路透伦敦9月21日电---英国国家统计局周三公布,8月公共部门收支数据如下:

* 8月公共部门收支为短差118.34亿英镑(调查预估为短差70亿英镑),2010年8月为盈馀37.46亿英镑

* 8月公共部门净借款为131.61亿英镑(预估为借款112.5亿英镑)创8月纪录,上年同期为借款118.52亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈馀):

8月 4月/8月 4月/8月

2011年 2011年 2010年

公共部门收支短差(PSNCR) 11.834 13.594 -20.041

公共部门净借款(PSNB) 13.161* 37.656 45.332

注:*为8月纪录最高 (完)

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--编译 程琳;审校 蔡美珍

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