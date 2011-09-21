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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 13:00 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向110美元,因IMF警告欧美或陷入衰退

路透新加坡9月21日电---布兰特原油期货周三回吐上日涨幅走跌,接近每桶110美元,之前国际货币基金组织(IMF)警告称,美国和欧洲可能跌入衰退.

投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果出炉前轧平仓位,美联储预计会在会上宣布进一步刺激经济的措施,该措施或对美元产生影响.

美国原油库存意外增加,令美国原油期货进一步承压.

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