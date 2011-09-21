〔路透专访〕中国阳光100置业称"金九银十"销量将有所反弹,房价趋稳--总裁

* "金九银十"楼市销量将有所反弹

* 开发商融资成本上升,降价动力不足

* 公司今年建筑综合体项目营收或占总营收逾一半

* 赴港上市或延至明年

作者 邵晓忆

路透北京9月21日电---当市场普遍猜测僵持多时的中国楼市何时见分晓时,中国房地产商--阳光100集团总裁易小迪周三表示,受持币观望的购房者入市带动,"金九银十"楼市销量将有所反弹;但因开发商手头资金充裕,降价动力不足,房价或维持稳定.

易小迪在接受路透专访时并称,由于中国住宅市场发展的不确定性,公司未来将更侧重发展城市建筑综合体项目.今年公司建筑综合体项目营收有望占总营收逾一半,去年该比例约为30%.

"今年到9月份了,市场反弹没有去年那麽明显,但是这个趋势应该看的到."易小迪表示.

他预计,"金九银十"楼市销量会上升一些,但较去年同期略微冷淡;同时因目前开发商现金流压力不大及成本上升影响,"房价不会大涨,但下降也不会太多."

受限购影响,今年楼市销量持续低迷,传统销售旺季"金九银十"成为开发商重要争夺阵地.在开发商紧锣密鼓备战"金九银十"之际,业内人士相信,一旦成交量大增带动开发商提价,或将引来政府的另一轮打压措施出台.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市已有过半数城市房价环比停涨.中国国家统计局稍早数据显示,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个.

而在整体市况不佳的情况下,易小迪表示,原拟今年下半年的上市计划或将延至明年.

阳光100在去年11月曾表示,计划今年在香港首次公开发行(IPO).消息人士此前透露,其香港IPO已选定瑞银(UBS.N)和摩根士丹利(MS.N)为承销商;计划上市募集资金约10亿美元.[ID:nCN1069825]

创建于1999年的阳光100主要开发中国二三线城市楼盘及城市综合体,目前已进入包括北京、成都、济南、柳州、沈阳、武汉在内等十余个城市.

**开发商融资成本上升,降价动力不足**

易小迪表示,受调控影响,开发商融资成本普遍上升,但降价动力依然不足,维持现有局面成为开发商的首选.

他分析称,今年由于银行贷款的收紧,信托、基金以及民间高利贷等资金大量进入房地产领域,推高了地产商的融资成本,但开发商手头不缺资金.

同时,原材料如钢材、水泥、人工的成本都在上涨,土地价格亦未见明显下降,都令开发商降价动力不足.

"限购让大多数人感觉到,限购之後你打折的效果也不是很明显,甚至销掉之後贷款也下不来...所以大多走的一条路就是借钱去维持这个局面,这个是最好的一条路,"易小迪表示,目前阳光100资金来源以信托为主,开发贷作为补充.

今年以来开发商的融资空间已被越压越小,信贷融资渠道、证券市场融资以及房地产信托通道均被收紧.而房企通过信托公司融资的年息约在16%,较央行的基准利率高出两倍多,民间借贷年息甚至高达20-50%.

"其实就像是打仗,要给一个退路有的人就先跑了,这次调控就四面都围死了,只有往上一条路,"易小迪表示.

**住宅市场的转折**

尽管认为住宅销量将出现反弹,但易小迪指出,住宅市场亦面临很大挑战,未来保障房的大量上市以及房产相关税收政策的完善,都将改变未来住宅市场格局.

他预计,明年将有500万套保障房推向市场,而今年全年商品房售出量估计在500-600万套的规模.

"如果保障房这麽多推向市场,至少会大量抢走低端市场,会影响200-300万套商品房客户,影响了半壁江山,住宅市场会大幅萎缩,"易小迪表示.

中国今年计划开工建设1,000万套保障房.中国住房和城乡建设部此前公布,今年1-8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区).[ID:nCN1956455]

他并称,未来房产转让税可能的调整,城市化进程放缓,以及房产投资收益的下降都可能令传统住宅市场面临调整,未来或只剩下中高端住宅市场.

面对目前充满不确定性的市场,开发商亦在寻求出路.易小迪表示,阳光100未来会把更多比重放在城市综合体项目建设上.该建筑综合体项目包括酒店、写字楼、公寓、以及商业等.

"公司计划明年要把提升毛利放在第一位,加强管理、成本控制,加强产品精耕细作."易小迪称.(完)