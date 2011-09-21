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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--9月22日****

路透9月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 49.1

服务业PMI 54.5 56.8

综合PMI -- 53.7

0728 德国制造业PMI 9月初值 50.1 50.9

服务业PMI 50.5 51.1

综合PMI -- 51.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.5 49.0

服务业PMI 51.0 51.5

综合PMI 50.0 50.7

0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -1.1% -0.7%

(较上年同期) +10.6% +11.1%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负71.4

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负5 正1

1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42 42.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.95

续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.5 372.6

1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.3% +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.1%

1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60

1400 美国领先指标 8月 +0.1% +0.5%

1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -4.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月20日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差7,753 逆差2,188

出口(较上年同期) +2.8% +8.0%

进口(较上年同期) +19.2% +14.0%

9月21日(三)

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 短差118.34 短差70

公共部门净借款(亿英镑) 131.61 112.5

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +2.9%

央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.1%

(较上年同期) +1.9% +1.6%

1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 +0.6% --

再融资指数 +2.2% --

1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 503 471

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 卖短债买长债 维持不变

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.1% +0.5%

(较上年同期) +1.5% +1.6% (完)

--整理 艾茂林/肖群英;审校 张明钧

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