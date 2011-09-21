主要国家经济指标预测--9月22日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 49.1
服务业PMI 54.5 56.8
综合PMI -- 53.7
0728 德国制造业PMI 9月初值 50.1 50.9
服务业PMI 50.5 51.1
综合PMI -- 51.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.5 49.0
服务业PMI 51.0 51.5
综合PMI 50.0 50.7
0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -1.1% -0.7%
(较上年同期) +10.6% +11.1%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负71.4
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负5 正1
1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42 42.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.95
续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.5 372.6
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.3% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.1%
1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60
1400 美国领先指标 8月 +0.1% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -4.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月20日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差7,753 逆差2,188
出口(较上年同期) +2.8% +8.0%
进口(较上年同期) +19.2% +14.0%
9月21日(三)
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 短差118.34 短差70
公共部门净借款(亿英镑) 131.61 112.5
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +2.9%
央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.1%
(较上年同期) +1.9% +1.6%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 +0.6% --
再融资指数 +2.2% --
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 503 471
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 卖短债买长债 维持不变
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +1.5% +1.6% (完)
--整理 艾茂林/肖群英;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。