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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 13:45 BJT

《外汇动态》瑞郎在动荡交投中全线下跌,据传瑞郎浮现停损卖单

0517GMT--欧元和美元兑瑞郎双双大涨,交易商称传言指瑞郎出现停损卖单.

欧元兑瑞郎EURCHF=R最新上扬0.6%至1.2231瑞郎,交易商称,欧元停止买单被触发後,欧元一度从1.2200附近蹿升至日内高位1.2320,升穿1.2250-1.2300间的障碍.

他们还指出,一个美国及一个瑞士账户是这波行情的幕後主要推手.

美元兑瑞郎CHF=一度上涨0.9%至0.8982,最新上扬0.7%至0.8938.

在瑞郎这波下跌行情之前,瑞郎上日下滑,因有市场传闻称,瑞士央行意欲将欧元干预目标从1.20上调至1.25瑞郎.

欧元兑瑞郎的阻力始自200日移动均线切入位1.2361.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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