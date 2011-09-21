《外汇动态》瑞郎在动荡交投中全线下跌,据传瑞郎浮现停损卖单

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0517GMT--欧元和美元兑瑞郎双双大涨,交易商称传言指瑞郎出现停损卖单.
欧元兑瑞郎EURCHF=R最新上扬0.6%至1.2231瑞郎,交易商称,欧元停止买单被触发後,欧元一度从1.2200附近蹿升至日内高位1.2320,升穿1.2250-1.2300间的障碍.
他们还指出,一个美国及一个瑞士账户是这波行情的幕後主要推手.
美元兑瑞郎CHF=一度上涨0.9%至0.8982,最新上扬0.7%至0.8938.
在瑞郎这波下跌行情之前,瑞郎上日下滑,因有市场传闻称,瑞士央行意欲将欧元干预目标从1.20上调至1.25瑞郎.
欧元兑瑞郎的阻力始自200日移动均线切入位1.2361.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。