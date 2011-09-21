(重发)〔路透专访〕通用汽车CEO称,对美国经济衰退风险十分关注

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以修改标头)
* 通用汽车CEO:对美国经济衰退风险十分关注
* 通用汽车CEO预计美国车市需求有可能因旧车替换而增长
* 通用汽车预计今年其在中国的汽车销量将增长5-10%
路透上海9月21日电---美国通用汽车(GM.N)执行长艾克森(Dan Akerson)周三称,对美国经济衰退风险十分关注,但美国车市需求有可能因旧车替换而增长.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选