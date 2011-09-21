(重发)〔路透专访〕通用汽车CEO称,对美国经济衰退风险十分关注

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* 通用汽车CEO:对美国经济衰退风险十分关注

* 通用汽车CEO预计美国车市需求有可能因旧车替换而增长

* 通用汽车预计今年其在中国的汽车销量将增长5-10%

路透上海9月21日电---美国通用汽车(GM.N)执行长艾克森(Dan Akerson)周三称,对美国经济衰退风险十分关注,但美国车市需求有可能因旧车替换而增长.