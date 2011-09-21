《外汇动态》中长期投资大户持续买入美元/坡元和美元/韩元

0535GMT--交易员称,中长期投资大户账户持续买入美元兑坡元SGD=D3和美元兑韩元KRW=KFTC,为这两个货币对提供支持.美元兑坡元上涨0.3%至1.2630.

"中长期投资大户似乎持续在解除美元兑坡元空仓.从技术面来看,美元兑坡元料有进一步上扬的空间,可能会陆续升至1.28和1.30,"一位驻新加坡的欧系银行资深交易员表示.

美元兑坡元去年11月至今年7月跌势的61.8%和76.4%回档位分别在1.2775和1.2960.

交易员称,中长期投资大户亦在1,145附近买入美元兑韩元.

"1,145处的支撑力道很强劲,我放弃了押注美元兑韩元进一步下跌,"一位驻首尔的外资银行交易员谈到.

交易员称,稍早曾发现韩国外汇当局卖出美元兑韩元,以阻止美元升穿1,150.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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