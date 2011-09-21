尼康首款无反光镜相机将于10月上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月21日电---相机制造商尼康(7731.T)周三首次推出轻盈型无反光镜可换镜头相机，并表示这两款型号将于10月上市销售，预计售价分别为七万日元(915美元)和10.5万日元左右。
尼康和佳能(7751.T)是全球可换镜头高端相机市场的双雄，但尼康抢在佳能之前推出了更轻薄型相机。
通过去除庞大的反光镜，无反光镜型相机将专业级单反（SLR）相机的很多功能集中到更小巧的机身内。
索尼(6758.T)、奥林巴斯(7733.T)和三星(005930.KS)等其他相机厂商也已经推出了无反光镜型相机，这类相机在亚洲市场取得较好销售业绩，但在全球其他地区的销售则没那麽强劲。（完）
--编译：王凤昌 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。