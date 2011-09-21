〔台湾股市〕收高43.03点,但广达大跌2.6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月21日电---台湾股市周三收涨0.57%,但笔记型电脑代工大厂广达(2382.TW)下挫2.6%,此前该公司称,由于生产状况不明,因而裁减台湾主要的笔记型电脑生产区--林口厂区的员工数至少三成至不及2,000人.[ID:nCT0401790]
加权股价指数.TWII终场收高43.03点,成为7,535.88点,此前开盘小涨0.3%.
生技医疗类指数.TBII涨幅居前,劲扬3.01%.
电子类指数TELI涨0.8%,金融保险类指数.TELI涨0.77%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。