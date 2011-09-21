版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 13:50 BJT

〔台湾股市〕收高43.03点,但广达大跌2.6%

路透台北9月21日电---台湾股市周三收涨0.57%,但笔记型电脑代工大厂广达(2382.TW)下挫2.6%,此前该公司称,由于生产状况不明,因而裁减台湾主要的笔记型电脑生产区--林口厂区的员工数至少三成至不及2,000人.[ID:nCT0401790]

加权股价指数.TWII终场收高43.03点,成为7,535.88点,此前开盘小涨0.3%.

生技医疗类指数.TBII涨幅居前,劲扬3.01%.

电子类指数TELI涨0.8%,金融保险类指数.TELI涨0.77%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐