〔东京汇市〕美元兑日圆离纪录低位不远,警惕当局干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元/日圆受到日本出口商卖盘和止损卖单的打压
* 接近纪录低位後上升约70个跳动点
* 但交易商称上升可能不是因为干预
* 欧元/瑞郎上扬,受助于停止单等因素
* 目前关注风险资产对美联储会议的反应
路透新加坡/东京9月21日电---美元兑日圆周三跌至纪录低位附近,受日本出口商和止损卖单的打压,但稍後在震荡交投中削减跌幅,因交易商对当局可能采取干预举措的警惕情绪升温.
美元/日圆在EBS电子交易平台最低跌至约76.11日圆,逼近8月触及的二战後纪录低点75.941.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。