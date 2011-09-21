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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 13:47 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆离纪录低位不远,警惕当局干预

* 美元/日圆受到日本出口商卖盘和止损卖单的打压

* 接近纪录低位後上升约70个跳动点

* 但交易商称上升可能不是因为干预

* 欧元/瑞郎上扬,受助于停止单等因素

* 目前关注风险资产对美联储会议的反应

路透新加坡/东京9月21日电---美元兑日圆周三跌至纪录低位附近,受日本出口商和止损卖单的打压,但稍後在震荡交投中削减跌幅,因交易商对当局可能采取干预举措的警惕情绪升温.

美元/日圆在EBS电子交易平台最低跌至约76.11日圆,逼近8月触及的二战後纪录低点75.941.

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