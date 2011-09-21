〔中国票据市场〕转贴利率维持升势,信贷规模受限压制机构收票热情

路透上海9月21日电---中国票据市场转贴利率周三维持升势.资金面供给尚宽裕,但银行有限的信贷规模压制收票热情,利率持续高位,交易甚是清淡.

华北一国有银行交易员表示,毕竟宏观政策的紧缩基调不变,市场利率难向下调整.目前的转贴利率已处于历史高位,预计年内将高位运行,且不排除年末信贷规模调整时,利率续攀高的可能性.

"没人能收了,大家都没规模,"他指出.

中国银行间市场基准七天质押式回购加权利率周三微跌.昨日央行公开市场操作和国库现金定存联合向市场注入了大量资金,缓释着市场的流动性.市场人士也表示,当前资金供给,尤其是不跨月的短期资金供给尚宽松.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.4285/8.9644 10.1180/9.4169 10.7070/9.7658

上日 9.2986/8.8600 9.9350/9.3302 10.3140/9.4464

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变动+12.99bp/+10.44bp +18.30bp/+8.67bp +39.30bp/+31.94bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5744%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4062/3.3252 3.5561/3.4891

上日 3.3322/3.2542 3.5531/3.4831

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)