《中国新债》交行拟发行260亿元次级债,期限或包括10年和15年期(更新版)

* 交通银行拟发行260亿元次级债

* 期限可能包括10年和15年期

* 主承销商为中金和建行等

路透北京9月22日电---中国商业银行的次级债发行潮一波接一波,两位消息人士周四向路透表示,以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)拟近期发行260亿元人民币次级债,以补充银行附属资本.

上述消息人士并透露,是次债券的发行期限或包括10年和15年期.其中一位了解情况的消息人士称,"预计将于10月中旬发行".

另一位消息人士表示,该期债券牵头主承销商为中金公司和建设银行(601939.SS)(0939.HK),中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等将担任联席主承.

交通银行相关人士在接受路透查询时表示,"这是今年董事会已经批准的一个事",在被问及次级债是否将于10月发行时,他回答"有可能吧".

今年以来,已有中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)等数家商业银行发行了次级债.[ID:nCN1111350]

此外,据汤森路透旗下IFR此前引述多名消息人士报导,中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)10月中拟发行至多400亿元人民币次级债券的计划已基本敲定,另浦发银行(600000.SS)拟发行共184亿元10及15年期次级债.银行忙发次级债的背後推动力,是中国监管层今年动态调控差别准备金率,令银行的资本充足率压力上升.

今年8月,中国银监会就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.

数据显示,截止6月底,交通银行的资本充足率和核心资本充足率分别为12.20%和9.41%.而据中国银监会数据,国内311家银行6月末这两个指标的加权平均水平分别达到12.2%和9.92%.(完)