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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 14:08 BJT

〔东京美债〕美国公债价格小跌,静候美联储会议出台进一步宽松措施

路透东京9月21日电---美国10年期公债周三在亚洲市场小跌,但多数人士在场边观望,因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在政策会议上宣布进一步宽松措施以刺激美国经济.

美联储料宣布计划调整资产组合,卖短债买长债,以此压低长期利率.

10年期公债US10YT=RR价格跌3/32,收益率(殖利率)报1.947%,距离上周触及的至少60年低位1.879%不远.

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