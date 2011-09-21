〔东京美债〕美国公债价格小跌,静候美联储会议出台进一步宽松措施

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月21日电---美国10年期公债周三在亚洲市场小跌,但多数人士在场边观望,因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在政策会议上宣布进一步宽松措施以刺激美国经济.
美联储料宣布计划调整资产组合,卖短债买长债,以此压低长期利率.
10年期公债US10YT=RR价格跌3/32,收益率(殖利率)报1.947%,距离上周触及的至少60年低位1.879%不远.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。