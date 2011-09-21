〔欧元债市〕德债期货持稳,静候美联储会议结果和公债标售

路透伦敦9月21日电---德国公债期货周三持稳,美国联邦储备理事会(美联储,FED)料将宣布进一步措施刺激美国经济,但上述因素已基本为市场消化,风险在于如果美联储出台刺激政策的预期落空,债市将出现急剧抛压.

与此同时,希腊周二承诺精简其庞大的公共部门,并在两天内二度与国际贷款人举行电话会议,必须说服後者进一步提供资金,以避免政府部门在下月资金耗尽.[ID:nCN1977727]