版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 9月 21日 星期三 14:30 BJT

〔标题新闻〕ING首席风险官称,第三季对意大利和西班牙的银行风险敞口分别削减25亿和6亿欧元

荷兰国际集团(ING)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA5043]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐