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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 14:25 BJT

〔澳洲股市〕收高0.8%,银行和矿业类股上涨

路透墨尔本9月21日电---澳洲股市周三收高0.8%,矿业类股受到铜价上涨的提振,部分投资者期待美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三晚些时候祭出刺激经济的新举措.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨31.6点,报4,071.8点.周二澳股收跌1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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