《企业看点》--9月21日财务活动报导摘要

路透班加罗尔9月21日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 印度经济时报报导,印度Future Group正与日本便利连锁店企业Lawson Inc(2651.T)洽谈,讨论出售其食品采购与制造业务的49%股份.Future Group旗下拥有连锁零售商Pantaloon RetailPART.BO.[ID:nL3E7KL0GK]

* 印度时报引述未具名消息人士报导称,电镀-机械项目企业Voltas Ltd(VOLT.NS)正就购买印度第三大软件服务出口商Wipro Ltd(WIPR.NS)的水净化与处理业务进行後期谈判.[ID:nL3E7KL0HO]

* 金融时报周三报导,一欧洲金融投资人已提交收购提议,拟全盘买下私募股权企业Cognetas一基金中的公司投资组合.[ID:nL5E7KL008]

* 彭博引述两名知情人士报导,美国银行(BAC.N)辞退了行业事业部13名投资银行家,或进一步裁员.[ID:nL3E7KL00L]

* 法国回声报报导,法国航空与防务企业--赛峰集团(Safran)(SAF.PA)委托瑞银与Mediobanca,为其评估是否应竞购意大利发动机生产商Avio.[ID:nL5E7KK4EU]

* 瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX董事长Nayla Hayek对杂志Bilan表示,核心的手表业务仍将是公司关键的成长动力,从而驳斥了有关斯沃琪可能购买某个珠宝品牌或增持新兴市场分销商股份的传言.[ID:nL5E7KK3NE](完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)